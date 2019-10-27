Suriye: SDG'nin Türkiye sınırından çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG'nin Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye sınırından çekilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye sınırından çekilmeye başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Suriye Arap Cumhuriyeti, silahlı grupların Suriye hükümet ordusu ile doğrudan koordinasyon halinde Türkiye sınırından Suriye yönünde 30 kilometre derinliğe çekilmesini memnuniyetle karşılıyor. Bu çekilme, Türkiye’yi topraklarımıza yönelik acımasız saldırganlığının temel gerekçesinden yoksun bırakıyor. Suriye, çocuklarını kabul etmek ve Suriye toplumuna geri kazandırmaları dahil olmak üzere onlara yardım etmek için çalışacak, bu Suriyelilerin birlik ve beraberliğe geri dönmesinin yolunu açacak" denildi.

SDG, Rusya’yla Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye sınırından çekilmeye başladığını duyurmuştu.