Suriye Parlamentosu: Osmanlı'nın Ermenilere uyguladığı soykırımı mahkum ediyoruz

Suriye Parlamentosu Osmanlı'nın Ermenilere uyguladığı 'soykırım' suçunu mahkum eden kararı oybirliğiyle kabul etti.

Suriye Parlamentosu "Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilere karşı soykırım suçu işlediğini kabul eden ve bunu mahkum eden" karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Suriye devlet haber ajansı SANA haberi "Bugün Suriye Halk Meclisi 20. yüzyılın başlangıcında Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilere karşı soykırım suçu işlediğini kabul eden ve bunu kınayan kararı oybirliğiyle kabul etti" sözleriyle duyurdu.

"20. yüzyılın başlangıcında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere yönelik soykırım suçu işlendiğinin kabul edildiği ve kınandığı" belirtilen karar metninde "bu suçu inkar etme ve tarihsel gerçekliği çarpıtma girişimlerinin de kınandığı" ifade edildi.

Kararda Osmanlıların kontrolü altında Ermeni, Suriyeli, Asurlu ve diğer halkların sistematik etnik temizlik ve katliamlara uğradığını belirtilerek uluslararası kamuoyuna bu suçları tanıma ve mahkum etme çağrısı yapıldı.

Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ yaptığı konuşmada Suriye'nin halihazırda "Türkiye'nin Osmanlı'nın nefret dolu düşüncesini temel alan saldırısı altında" olduğunu belirtti. Sabbağ "Erdoğan'ın atalarının dost Ermeni halkına karşı soykırım çerçevesinde erkek, kadın, yaşlı ve çocukları katletme suçunu" kabul ettiklerini söyledi.

Sabbağ Osmanlı yönetiminin vahşetinden kaçanların Suriye’de güvenlik ve barınak bulduklarını kaydetti.