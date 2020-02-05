Suriye ordusundan talimat: Silah bırakmak isteyen cihatçıların durumunu çözüme kavuşturun

Suriye ordusundan bir yetkili, kuşatılan sivillerin hayatlarını korumaları amacıyla, silah bırakmak isteyen cihatçıların durumunun çözüme kavuşturulması talimatı verildiğini duyurdu.

Suriye ordusundan bir kaynak, İdlib'de sivillerin cihatçılardan kurtarılması sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan kaynak, "Suriye Ordusu, militanlara, kuşatılmış sivillerin hayatını korumak için son bir şans veriyor. Bu nedenle, bölgede (İdlib) bulunan askeri birliklere, silah bırakmak isteyenlerin, Türk birliklere yeniden teslim olmamaları için, durumlarının çözüme kavuşturulması talimatı verildi" dedi.

Türk kuvvetlerin Suriye topraklarındaki varlığının kanunsuz olduğunu yineleyen kaynak, Suriye Ordusu'na karşı yapılacak her saldırıya yanıt verileceğini sözlerine ekledi.