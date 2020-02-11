Suriye ordusundan açıklama: Saldırılara karşılık vermeye hazırız

Suriye ordusu İdlib ve Halep'in batısında cihatçılara karşı operasyonların devam edeceğini belirterek 'Türk işgal saldırılarına karşılık vermeye hazırız' açıklaması yaptı.

Suriye ordusundan bugün yapılan açıklamada, Türkiye'nin ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek, saldırıların ordunun İdlib ve Halep'in batısındaki cihatçılara karşı operasyonlarını durduramayacağı ifade edildi.

Suriye Ordusu ve Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin saldırıları ordunun İdlib bölgesinde ve Halep'in batısında terörizmi tüm biçimleriyle ortadan kaldırmak ve tüm Suriye'de güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere yaptığı operasyonları sürdürmekten vazgeçiremeyecek" denildi.

Açıklamada Türkiye'nin ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve İdlib ile Halep'in batısına askeri takviye yaparak Suriye ordusunun bu bölgelerdeki cihatçı militanlara karşı ilerleyişini durdurma girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada Suriye ordusunun "anayasal ve ulusal görevlerini yerine getirmeye devam edeceği, Türk işgal saldırılarına karşılık vermeye, ülkenin ve halkının güvenliğini savunmaya hazır olduğu" kaydedildi.