‘Suriye Ordusu Nayrab’ı geri aldı’

Suriye Ordusu’nun bugün geri çekildiği İdlib'deki An Nayrab’ı yeniden kontrol altına aldığı aktarıldı.

Sputnik Arapça’nın kendi muhabirlerine dayandırdığı habere göre, Suriye Ordusu bugün kısa süreli olarak geri çekildiği İdlib'deki An Nayrab'da tekrar kontrolü sağladı.

İdlib'de ÖSO ve diğer cihatçıların Suriye ve Rusya'ya karşı TSK'nın da desteğiyle yeni bir harekata başlamasının ardından Suriye'ye ait olduğu belirtilen bir helikopter cihatçılar tarafından düşürülmüştü.

Olayın ardından An Nayrab’dan Suriye'ye ait kuvvetlerin çekildiği öğrenilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir" denilmişti.