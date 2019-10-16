Suriye ordusu Kobani’ye girdi

Suriye ordusu akşam saatlerinde büyük bir askeri konvoyla ve sevinç gösterileri eşliğinde Kobani’ye girdi.

Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Kobani'ye büyük bir askeri konvoy ve bölgedekilerin sevinç gösterileri eşliğinde girdi.

Akşam saatlerinde kentin batısındaki Karakozak barajından Kobani'ye giren Suriye ordu birliklerine Rus askeri birlikleri de eşlik etti. Konvoyun havadan da korunduğu belirtilirken, Suriye ordusunun kente girişi bölgedeki halk tarafından sevinçle karşılandı.

Suriye ordusu son bir hafta içinde ABD'nin çekildiği Rakka, Tıltemır, Menbiç, Tabka, Ayn İssa ve Haseke'den sonra Kobani'ye girmiş oldu.

