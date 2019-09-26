Suriye ordusu, 'kimyasal' provokasyonunun hazırlandığı yeri buldu

Suriye ordusu sözcüsü Albay Abdül Kerim Şeyh, Beyaz Miğferler'in iki yıl önce kimyasal saldırı provokasyonunu hazırladığı yeraltı sığınağının bulunduğunu açıkladı.

Suriye ordusu sözcüsü Albay Abdül Kerim Şeyh, Beyaz Miğferler'in iki yıl önce kimyasal saldırı provokasyonunu hazırladığı yeraltı sığınağının bulunduğunu açıkladı.

Suriye ordusunun Han Şeyhun'u kurtardıktan sonra, tünellerle örülmüş 10'dan fazla 'yeraltı şehri' bulduğunu söyleyen Şeyh, mağaralardan birinde Han Şeyhun'da sözde kimyasal saldırı düzenlendiğini gösteren provokatif videonun çekildiği yerin bulunduğunu belirtti.

Videonun çekildiği mağarayı gösteren Şeyh, "Burada Beyaz Miğferlerin önlüklerinden bulduk. Bu, onların provokasyonu burada planladığını kanıtlıyor. Burası militanlar tarafından mayınlarla kaplandı. Suriye ordusu Han Şeyhun'a yaklaşınca patlatıldı. Kilometrelerce uzunluğa sahip bu mağaralar henüz tümüyle incelenmedi ve mayınlardan temizlenmedi."

ABD, iki yıl önce, Suriye'nin Han Şeyhun'da kimyasal saldırı düzenlediğini öne sürerek füze saldırısı düzenlemişti.