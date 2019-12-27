Suriye karasularında petrol aramak için 2 Rus şirketiyle anlaştı

Suriye Petrol Bakanı Ganem, karasularındaki petrol yataklarının keşfi için 2 Rus şirketiyle anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Suriye Petrol Bakanı Ali Ganem, Suriye’nin karasularındaki petrol yataklarının keşfi için 2 Rus şirketiyle anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Sputnik’e demeç veren Ganem, "Daha önce 2. blok için bir Rus şirketiyle anlaşma imzalamıştık, 1. blok için başka bir Rus şirketiyle anlaşma yaptık ve bu şu anda son onay aşamasında. Bu şirketlerden birinin adı Kapital. Her iki blok da Suriye karasularında yer alıyor" dedi.

Ganem, Şam'ın önümüzdeki yıllarda deniz tabanında petrol keşiflerine başlamayı planladığını, ayrıca Şam'da Rusya'yla işbirliği içinde bir petrol jeolojisi bilgi merkezi kurmayı amaçladıklarını belirtti.