Suriye: İsrail dün Şam ve çevresini hedef aldı

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İsrail’in dün gece başkent Şam ve çevresini hedef alan bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail dün gece Suriye’nin başkenti Şam ve çevresine hava saldırısı düzenledi.

SANA’nın haberine göre Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim “İsrail dün Şam ve çevresini hedef alan bir saldırı düzenledi” dedi.

SANA’nın dün gece saatlerinde geçtiği haberde işgal topraklarından ülkeye düzenlenen füze saldırısının hava savunma sistemlerince engellendiği, dört füzeden birinin Şam’ın dış mahallelerinden biri olan Akraba’da düşürüldüğü belirtilmişti.

Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün yaptığı açıklamada saldırıda en az 3 Suriye vatandaşı olmayan kişinin öldüğünü ileri sürdü.

İsrail savaş uçaklarının saldırıda Lübnan hava sahasını kullandıkları ve Şam'da dün gece en az 3 patlama sesi duyulduğu da gelen haberler arasında. Al Masdar'ın haberine göre Suriye ordusu saldırıların yol açtığı zararın boyutlarını değerlendiriyor.

İsrail daha önce Suriye’ye Lübnan havasahası üzerinden düzenlediği saldırılarda ülkedeki İran askeri güçlerini hedef aldığını açıklamıştı. Ancak İran televizyonu Press TV’de bugün yayımlanan bir haberde ise İsrail’in Kasım ayında düzenlediği saldırılarda İran’a değil Suriye ordusuna ait tesisleri hedef aldığı belirtildi.

