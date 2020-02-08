Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi: Türk kuvvetleri Tel Abyad’dan çekiliyor

ÖSO’ya olan desteğiyle bilinen SOHR, TSK’nın Tel Abyad’daki birliklerini ‘bilinmeyen bir sebepten ötürü’ tahliye ettiğini bildirdi.

Suriye’deki ÖSO ve diğer cihatçı kuvvetlere desteğiyle bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi (SOHR) Türk kuvvetlerinin Rakka'nın kuzey kırsalındaki Tel Abyad’daki konuşlandığı bölgeleri tahliye ettiğini bildirdi. SOHR, TSK birliklerinin Tel Abyad, Şerkrak, Ali Baciliyah, Harab Rez ve Kurmaza civarındaki mevkilerini boşalttığını aktarırken bu gelişme hakkında şimdiye kadar hiçbir bilgi olmadığını söyledi.

SOHR, dün Türk kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeydoğu bölgesindeki Rusya’yla ortak bir devriye yapmayı reddettiğini iddia etmişti.