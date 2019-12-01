Suriye hava savunma sistemi Hama yakınlarında İHA saldırısını önledi

SANA haber ajansının bildirdiğine göre, birkaç İHA Hama Askeri Havaalanını kuzey kanadından bombalamaya çalışırken Suriye kuvvetlerinin hava savunmasının harekete geçirmesiyle engellendi.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Hama’da faaliyet gösteren cihatçı çetelerin kentin havaalanını bombalaması üzerine Suriye ordusu karşılık verdi.
Saldırı haberi, Suriye ordusunun İdlib ilinin doğusundaki eski adıyla Nusra Cephesi olarak bilinen Hayat Tahrir el-Şam tarafından saldırıyı bastırmasından sonra geldi.
Geçtiğimiz aylarda Suriye'deki cihatçı çeteler, Hama, Halep ve Lazkiye kentlerinde yerleşim yerlerine saldırı yoğunluğunu artırdılar.