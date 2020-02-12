Suriye: Erdoğan'ın tehditleri boş ve gerçeklikten kopuk

Suriye Dışişleri Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Müdahale olursa rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum' açıklamasını 'Gerçeklikten kopuk bir kişiden içi boş tehditler' olarak niteledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin İdlib vilayetindeki krizle ilgili son açıklamalarına yanıt verdi.

SANA'nın aktardığı bakanlık açıklamasında, Erdoğan'ın Suriye Ordusu'nu vuracaklarına ilişkin tehditlerinin içi boş olduğu ve bu tehditlerin yalnızca gerçeklikten kopuk, yaşananları algılayamayan ve cahilce konuşan bir kişiden gelebileceği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye lideri, desteklediği, silah verdiği ve eğittiği terörist örgütlerin Suriye Ordusu'nca dağılmasının ve ABD'li efendisinin eliyle uluslararası terörizmin maşası olduğunun ortaya çıkmasının ardından bize ancak gerçeklikten kopuk, yaşananları algılayamayan ve cahilce konuşan bir kişiden gelebilecek olan içi boş tehditler ve fevri açıklamalarla saldırıyor" denildi.

Suriye'nin ulusal ve anayasal bir görev gereği cihatçı örgütlerle tüm topraklarında mücadeleye devam edeceği belirtilen açıklamada, AKP yönetiminin destek verdiği cihatçıların sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye topraklarında bulunmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bunun sonuçlarından AKP yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.