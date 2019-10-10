Suriye Dışişleri: Ülkesine ihanet edenlerle diyalogu kabul etmeyiz

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Şam ile SDG arasında görüşme olasılığıyla ilgili soruya verdiği yanıtta ‘Bu silahlı gruplar ülkelerine ihanet etti. Yabancı güçlerin esiri olanlarla hiçbir diyaloğu veya görüşmeleri kabul etmeyiz’ dedi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, bugünkü basın toplantısında, Suriye Demokratik Güçleri ile diyaloğu başlatma olasılığıyla ilgili soruya, "Bu silahlı gruplar ülkelerine ihanet etti ve bu ülkeye karşı suç işledi" yanıtını verdi.

Sputnik’in haberine göre Mikdad, "Yabancı güçlerin esiri olanlarla hiçbir diyaloğu veya görüşmeleri kabul etmeyiz. Washington'un Suriye topraklarındaki ajanları için hiçbir yer emniyetli olmayacak" diye konuştu.

Daha önce Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Kürt oluşumlar için “yolundan sapmış çocuklar” nitelendirmesinde bulunarak “rasyonel düşünmeye dönmeleri ve doğru yola girmeleri” durumunda onları kabul etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

