Suriye Dışişleri: Türkiye’den gelen militanlar aynı yoldan ülkeyi terk etmeli

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Munem, Suriyeli olmayan militanların Türkiye üzerinden ülkeye girdiğini, bu militanların aynı yoldan ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Munem, Suriye'ye 80'den fazla ülkeden gelen militanların ülke topraklarına Türkiye üzerinden giriş yaptığını ve aynı yoldan geri dönmeleri gerektiğini belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Munem, Suriye'de mevcut bulunan militanların 80'den fazla ülkenin vatandaşı olduğunu ve Türkiye üzerinden geldiklerini belirterek, bu militanların İdlib'den çıkıp aynı yoldan geri dönmeleri gerektiğini ifade etti.

Munem, militanların yakınlarının akıbetiyle ilgili soruya "IŞİD militanlarının sayıları yaklaşık 65-70 bini bulan eş ve çocukları Bagoz'daki askeri operasyon tamamlandıktan sonra kamplara gönderildi" dedi.

Tüm bu cihatçıların, kadınların ve çocukların nereden geldiği sorusunun akıllara geldiğini kaydeden Munem, yanıtın “Türkiye toprakları üzerinden” olduğunu söyledi.

'SURİYE ORDUSU ÜLKENİN TAMAMINI KONTROL ETMELİ'

Munem, İdlib'deki sorunun çözümü için ise şu formülü önerdi: "Suriyeli olmayan militanlar, Türkiye üzerinden ülkeyi terk etmeli. Suriyeli militanlar da ateşkes sürecine dahil olmalı, Suriye hükümeti ve ordusu ülke topraklarının tamamını kontrol etmeli."