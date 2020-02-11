Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma Türkiye çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Türkiye'nin 'saldırgan tutumunu durdurma' çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin ülkedeki eylemlerinin Astana ve Soçi anlaşmalarına da aykırı olduğu kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin ülkedeki askeri varlığının uluslararası hukukun, Suriye'nin egemenlik ve toprak dokunulmazlığının ihlali olduğu belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Dşişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak tarafından yapılan açıklamada "Suriye bir yandan uluslararası topluluğa Türk rejiminin saldırgan davranışına ve Suriye ve Libya'da terörizme sınırsız desteğine engel olmak için gerekli konumu alma çağrısı yapmaktadır. Suriye diğer yandan bu saldırıların terörist örgütlerin yeniden canlandırılmasında başarıya ulaşmayacağını ve Suriye Arap Ordusu güçlerinin bu örgütlerin kalıntılarını takip etmeye devam edeceğini yeniden teyit etmektedir" denildi.

Sözkonusu kaynak Türkiye'nin İdlib ve kırsalı ile Halep kırsalına daha fazla askeri güç yerleştirerek Suriye'nin egemenlik ve toprak dokunulmazlığını ihlal ettiğini ve Suriye Arap Ordusu'nun ilerlemesi karşısında püskürtülen "terörist grup maşalarını" kurtarmak girişimiyle bazı askeri noktaları ve yerleşim bölgelerini hedef aldığını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin topraklarında Türkiye'nin askeri varlığını kategorik olarak reddettiği ve bunun Astana bildirileri ile İdlib'de gerilimi azaltma bölgesine dair Soçi anlaşmalarına aykırı olduğu ifade edildi.