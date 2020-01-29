Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, BM Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam’da kabul ettiği BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen’le anayasa komitesinin çalışmalarını ele aldı. SANA’nın haberine göre iki taraf da komitenin dış müdahale olmaksızın çalışmasının önemi vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam’ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve beraberindeki heyetle Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmaları hakkında bir görüşme yaptı.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre Muallim ve Pedersen anayasa komitesinin dış müdahale olmaksızın Suriye’nin bağımsız kararıyla çalışmasına yönelik ilke ve kurallara bağlılığın önemini vurguladı.

Görüşmede Suriye'deki siyasi sürecin ülkenin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne dayalı olarak Suriyelilerin vereceği karar doğrultusunda ilerlemesi gerektiği vurgulandı.

Cenevre’de geçen Kasım ayında Suriye anayasasının yazımını tartışmak üzere belirlenen ve 15’i hükümet, 15’i “muhalefet” ve 15’i “sivil toplum” heyetinden temsilcilerden oluşan 45 kişilik mini komitenin toplantısı sonuçsuz kalmıştı.