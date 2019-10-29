Suriye Anayasa Komitesi yarın toplanıyor

Suriye'nin yeni anayasasını hazırlama hedefiyle 30 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'de toplantılarına başlayacak olan Anayasa Komitesi için son hazırlıklar yapılıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, anayasa taslağı oluşturma hedefiyle ilk kez Çarşamba günü toplanacak olan Anayasa Komitesi öncesinde Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ilk toplantı öncesinde Salı günü Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları ile buluşacağını duyurdu. Pedersen, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Birleşmiş Milletler‘in Cenevre Ofisi'nde bir araya geleceğini bildirdi.

BM Özel Temsilcisi düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'de devam eden çatışmalar, ülke bütünündeki sorunlara çözüm bulmaya yardımcı olacak ciddi bir siyasi sürecin önemini bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

Suriye hükümeti toplantıya katılacaklar listesiyle ilgili olarak henüz BM ile anlaşmadı.