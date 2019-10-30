Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı

150 kişiden oluşan Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısı BM'nin Cenevre ofisinde başladı.

150 kişiden oluşan Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısı Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'deki ofisinde başladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson toplantının açılışında yaptığı konuşmada komitenin çalışmalara başlamasının, BM’nin 2254 sayılı kararına göre Suriye’deki krize siyasi bir çözüm bulmak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

SANA’nın haberine göre Pederson, komisyonun çalışmalarının Suriye’nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme ilkesine bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Anayasanın sadece Suriye halkının mülkü olduğunu ve ülkelerinin geleceğine kendisinin karar vereceğini belirten Pederson, BM’nin rolünün anayasal tartışma komitesinin çalışmalarını kolaylaştırmakla sınırlı olduğunu söyledi.