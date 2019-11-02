Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde çarşamba günü başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümü sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 150 üyenin katılımıyla çarşamba günü başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümü sona erdi.

Toplantılar, 45 kişilik yazım kurulunun katılacağı oturumlarla pazartesi devam edecek.

Toplantıların ardından konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Küçük kurul (45 kişilik yazım kurulu) pazartesi toplantı yapacak. Bu küçük gruba katılacakların teyidini aldık. Elbette biliyoruz ki 8,5 yıldır süren çatışmalardan sonra çok derin farklılıklar, pek çok şüpheler ve güven eksikliği var. Fakat şu bir gerçek ki 150 kişilik Suriyeliler birbirine saygı göstererek birlikte oturdular, karşılıklı konuştular. Daha önce Suriye'nin geleceğine yönelik uzlaştığımız gündemi tartışmak oldukça etkileyiciydi" açıklamasında bulundu.

Komitenin Suriye hükümetini temsil eden Eş Başkanı Ahmed Kuzbari, Pedersen'in ardından yaptığı açıklamada, pazartesi başlayacak 45 kişilik yazım kurulunun toplantılarının bir hafta süreceğini, ardından da komite toplantılarına iki hafta ara verileceğini bildirdi.