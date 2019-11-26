Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri tıkandı

Cenevre’de süren Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde dün başlayan ve 5 gün sürmesi beklenen mini komitenin görüşmeleri tıkandı. Suriye devlet haber ajansı SANA, görüşmelerin Türkiye destekli ‘muhalif’lerin gündemi reddetmesi nedeniyle tıkandığını duyurdu.

Cenevre'de dün başlayan Suriye anayasa komitesi görüşmelerinin tıkandığı, bugün yapılması beklenen toplantının gerçekleşmediği belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre anayasa yazımı için belirlenen ve 15’i hükümet, 15’i “muhalefet” ve 15’i “sivil toplum” heyetinden temsilcilerden oluşan 45 kişilik mini komitenin bugünkü toplantısı yapılamadı.

SANA görüşmelerin tıkanmasının nedeninin “Türkiye rejimi destekli grubun inadı ve gündemi reddetmesi” olduğunu duyurdu.

Suriye hükümeti destekli Ahmet Kuzbari’nin başkanlığındaki heyet dün BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen başkanlığındaki komiteye görüşmelerin devam etmesi için “Suriye halkının çıkarına ulusal ilkeler” başlığıyla 3 temel ilke sunmuştu.

Bu ilkeler “Suriye toprakları içerisinde terörizmle mücadele edilmesi, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik işgal saldırılarının kınanması ve buna karşı ortak tavır sergilenmesi” olarak açıklanmıştı.

SANA’nın haberine göre “Türkiye rejimi grubu” bu öneriyi reddetti ve gündemin tartışılacağı toplantıya gelmedi.

Mini komitenin dün başlayan ikinci tur görüşmelerinin 5 gün boyunca sürmesi bekleniyordu.

Komitenin ilk oturumu 4-8 Kasım tarihlerinde yapılmış ve Suriye hükümeti destekli heyet tarafından yapılan “terörizme ve kaynaklarının yok edilmesine karşı mücadele ve bunları destekleyen ülkelerin kınanması” önerisi “muhalif” heyet tarafından reddedilmişti.