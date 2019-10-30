Suriye Anayasa Komitesi başkanı: Umarım bir sonraki toplantı Şam'da yapılır

Cenevre’de toplanan Suriye Anayasa Komitesi’nin hükümet destekli heyet başkanı Ahmet el Kuzbari, ülkenin iç işlerine herhangi bir dış müdahaleyi reddettiklerini söyledi. Kuzbari komitenin bir sonraki toplantısının Şam’da yapılmasını umduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde toplanan Suriye Anayasa Komitesi’nde Şam hükümetini temsil eden heyet başkanı Ahmet el Kuzbari, Suriye halkının yıllarca kendisine uygulanan şiddetli bir savaşa direndiğini vurguladı.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Kuzbari komite çalışmalarının yöntemine ilişkin olarak “İç işlerimize herhangi bir dış müdahaleyi reddediyoruz ve Suriye’nin geleceğine karar verecek tek taraf Suriye halkıdır” dedi.

Kuzbari Cenevre’de yapılacak tüm tartışmaların Suriye’nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü ilkelerine bağlı olması gerektiğini vurguladı.

Suriye topraklarının her karışı kurtarılana dek ülkede “terörizme karşı savaş”ın süreceğini belirten Kuzbari, ülkede herhangi bir gayrimeşru yabancı askeri varlığının veya ulusal kaynakların yağmalanmasının Suriye’deki krize yönelik siyasi çözümü engelleyeceğini dile getirdi.

Kuzbari bir sonraki komite toplantısının da Suriye’nin başkenti Şam’da yapılmasını umduğunu söyledi.

