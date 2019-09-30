Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de toplanacak: Müdahale olursa askıya alırız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Suriye Devleti ile emperyalizm destekli muhaliflerin temsilcileri Ocak 2018’de Rusya’nın Soçi kentinde yapılan konferansta anayasa komitesi kurulması konusunda görüş birliği sağlamıştı. Taraflar, aylar süren müzakerelerin ardından 150 üyeli komite üzerinde uzlaşmaya vardı. Buna göre, anayasa komitesinde Suriye Devleti, muhalifler ve sivil toplumun 50’şer temsilcisi bulunacak. Komitede sivil toplumdan kaç temsilcinin bulunacağı son ana kadar tartışma yaratan bir konu olmuştu.

Suriye Devleti mevcut anayasada değişiklikler yapılması gerektiğini söylerken muhalefet tamamen yeni bir anayasa hazırlanmasını ısrar ediyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, New York’taki BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, anayasa komitesi konusunda “herhangi bir süre veya takvim kabul etmeyeceklerinin” altını çizdi. Bütün sürecin Suriyelilerin kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Muallim, yabancı bir müdahale olmaksızın ülkenin geleceğini belirleme hakkının Suriyelilerde olduğunu vurguladı.

SEÇİM YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yapılan görüşmelere ait dökümanlara göre, anayasanın hazırlanmasının ardından ülkede uluslararası gözlemcilerin gözetiminde “serbest ve adil seçimlerin” yapılması öngörülüyor.

MÜDAHALE OLURSA ASKIYA ALACAĞIZ

Muallim, "Komite çalışmalarında dış güçlerin elini hissettiğimizde bunu kınayacak ve istişareleri askıya alacağız. Komite faaliyetlerine herhangi bir müdahale olmadan, çalışma ilkelerine aykırı olmayan bir çerçevede anlaşmaya varılmasını umuyoruz" demişti.