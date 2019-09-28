Suriye: ABD ve Türkiye derhal topraklarımızdan derhal çekilmezse karşı önlem alma hakkına sahibiz

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim bugün yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye’ye ait askeri birliklerin Suriye’den derhal çekilmesini talep ederken reddetmeleri durumunda Suriye’nin karşı önlem alma hakkına sahip olduğunu söyledi.

New York’daki BM toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, ABD ve Türkiye’ye ait silahlı güçlerin ülkeden çıkmasını talep etti. Muallim, yaptığı konuşmada, “Bizim bölgemizde yetkimiz olmadan faaliyet gösteren herhangi bir yabancı kuvvet işgalci bir kuvvettir ve derhal geri çekilmelidir” dedi ve “Reddederlerse, uluslararası hukukta izin verilen tüm önlemleri alma hakkına sahibiz” sözlerini ekledi.

Muallim, BM toplantısındaki konuşmasında “Teröre karşı savaşımızı, kalan son teröristin kökünü kazıyana kadar her şekilde sürdürmeye kararlıyız” sözlerini kullandı.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 1000 askeri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesini emretti - ancak daha sonra askerlerin tamamını çekmekten vaz geçti.

Suriye’deki ABD müdahalesi, Eylül 2014’te Trump’tan önceki ABD Başkanı Barack Obama’nın düzenlediği hava saldırılarıyla başlamıştı.

Suriye, ABD’nin varlığını onaylamamasına rağmen, Obama yönetimi, ABD’nin 51. yasası uyarınca askeri müdahaleyi haklı kılarak, ‘devletlerin silahlı saldırılara karşı kendini savunma hakkını’ bahane göstererek Suriye’ye yönelik askeri operasyonlar başlatmıştı.

ABD ve Türkiye’nin, BM’nin kararlarına aykırı olarak Suriye’de “güvenli bir bölge” oluşturma çabalarına değinen Suriye Dışişleri Bakanı “ABD ve Türkiye, Kuzey Suriye’de yasadışı bir askeri varlık sürdürüyor” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “güvenli bölge” açılmadığı takdirde sığınmacıları Türkiye’de tutmayacağını beyan etmişti.