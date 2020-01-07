Süleymani’nin cenazesindeki izdihamda ölü sayısı 56’ya çıktı

ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin cenaze töreni sırasında çıkan izdihamda ölü sayısı 56’ya yükseldi. İzdihamın ardından durdurulan tören ise akşam saatlerinde yeniden başladı.

ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Kirman’da düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda ölü ve yaralı sayısı artıyor.

İran Acil Tıbbi Hizmetler Başkanı Pir Hüseyin Kolivand çıkan izdihamda 56 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan izdihamın ardından durdurulan Kasım Süleymani’nin defin işlemi ise akşam saatlerinde yeniden başladı. Dün Tahran ve Kum kentlerinde cenaze töreni düzenlenen Süleymani doğduğu kent olan Kirman'da toprağa verilecek.

