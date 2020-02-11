Sudan’ın eski cumhurbaşkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

Sudan’da kurulan geçici hükümet, Darfur bölgesini kontrol eden isyancı grupla yürütülen barış görüşmeleri kapsamında eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de aralarında bulunduğu kişilerin Lahey’de yargılanmasını kabul etti.
Sudan Hükümet Sözcüsü Muhammed Hasan Eltaiş, "Yaraları sarmazsak adalet sağlanamaz" dedi.
Ömer el-Beşir, Darfur'da 2003 yılında başlayan ve yaklaşık 300 bin kişinin öldürüldüğü çatışmalar sırasında soykırım yapmak ve savaş suçları işlemekle suçlanıyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları, el-Beşir'i Darfur'da savaş suçları işlemekle suçlayan iddianameyi 2009 yılında hazırladılar ve yargılanmasını talep ettiler.
Halkın aylar süren protesto gösterilerinin ardından geçen yıl askeri darbeyle devrilen El-Beşir, Aralık ayında başkent Hartum'da yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulundu ve iki yıl hapis cezası aldı.
Sudan yasalarına göre 70 yaşın üzerindeki kişiler cezaevine gönderilmiyor, 76 yaşındaki el-Beşir’se bu nedenle cezasını bir sosyal tesiste sürdürüyor.