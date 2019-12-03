Sudan’da seramik fabrikasında patlama: 23 ölü

Hartum’da bir seramik fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında en az 23 işçi yaşamını yitirdi, 130'dan fazla işçi yaralandı.

Sudan’ın başkenti Hartum’da bir seramik fabrikasındaki gaz tankerinin patlamasının ardından çıkan yangında en az 23 işçi yaşamını yitirdi.

Sudan hükümetinden yapılan açıklamaya göre fabrikada yaralananların sayısı ise 130’un üzerinde.

Yangının ardından fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi. Hükümetten yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre patlamaya gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasının yol açtığı ve yanıcı malzemelerin bulunduğu fabrikadaki yangının kısa sürede büyüdüğü belirtildi.

Sağlık yetkililerine göre ölen işçiler arasında farklı ülkelerden çok sayıda yabancı uyruklu işçi de bulunuyor. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar olduğu belirtilirken, halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuldu.