Sudan'da El-Beşir hakkında nihai karar açıklanacak

Sudan’ın başkenti Hartum’da, 'yolsuzluk' suçlamasıyla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında nihai hüküm yarın açıklanacak.

Sudan'ın başkenti Hartum'da mahkeme, askeri darbeyle devrilen ve 'yolsuzluk' suçlamasıyla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında nihai hükmünü açıklayacak.

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, devrik cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkındaki nihai kararını açıklamasına saatler kala "muhtemel gösteriler öncesi güvenliğin en üst seviyeye" çıkartıldığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ordu sözcüsü Amir Muhammed el-Hasen tarafından yapılan açıklamada, başkentin her noktasının güvenliğini sağlayabilecek, yüksek çözünürlükte kameraların yerleştirildiği, Genelkurmay Başkanlığı, tüm askeri bölgeler ve önemli noktalara çıkan yolların kapalı olacağı aktarıldı.

Ordu karargahı önündeki ana caddenin barikatlarla kapatıldığı görülürken, güvenlik güçleri de askeri noktaların önünde konuşlandı.

Protesto ve eylemlere katılım çağrısı yapan İslami partiler ve hareketler, Sudan’ın İslami kimliğine düşmanlık eden ve ötekileştiren dar bir siyasi ajandayı uygulamakla suçladıkları Abdullah Hamduk liderliğindeki geçici hükümetin istifası talebiyle bir haftadır gösteri ve eylem çağrısı yapıyordu.