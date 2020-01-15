Sudan'da askeri hareketlilik, THY uçağı geri döndü

Sudan'ın başkenti Hartum'da Genel İstihbarat Teşkilatı'nın darbe girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Genel İstihbarat Teşkilatı çevresinde başlayan çatışmanın darbe girişimi olduğu iddia edildi.

Sputnik'in aktardığına göre; istihbarat teşkilatı üyelerinin düşük maaşları gerekçe göstererek darbe girişiminde bulunduğu öne sürülürken konuyla ilgili açıklama yapan Sudan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Emir Muhammed el-Hasan, teşkilat üyelerinin söz konusu girişimlerini utanç verici olarak yorumladı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü El Hasan, isyanın bastırılması konusunda ordu güçlerinin çabasının devam ettirildiğini açıklarken çok sayıda isyancının şu ana kadar teslim olduğunu ve isyanın büyük oranda bastırıldığını açıkladı.

Sudan Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih ise yaptığı açıklamada yaşananları bir darbe girişimi olarak değerlendiremeyeceklerini, durumu sadece isyan hareketi olarak gördüklerini ifade etti.

SUDAN’A GİDEN THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

TK680 sefer sayısı ile İstanbul Havalimanı’ndan Sudan’ın başkenti Hartum’a gitmek üzere havalanan THY uçağı rotayı geri çevirdi. Sudan’daki siyasi hareketlilik sebebiyle Hartum seferini iptal eden THY uçağı İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.