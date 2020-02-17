Sudan hava sahasını ilk kez İsrail'e açtı

Sudan'ın İsrail'e ait özel bir jete uçuş izni vererek tarihinde ilk kez bu ülkeye hava sahasını açtığı belirtildi.

Sudan tarihinde ilk kez İsrail'e hava sahasında uçuş izni verdi.

Kudüs'te açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Dün Sudan hava sahasından ilk İsrail uçağı geçti. İki ülke hızlı normalleşme aşamasında" diye konuştu.

Associated Press'e konuşan bir İsrailli yetkili, uçağın "özel bir İsrail jeti" olduğunu, üzerinde İsrail bayrağı bulunmadığını belirtti.

Geçen ay Netanyahu'yla Uganda'da bir araya gelen Sudan lideri General Abdülfettah El Burhan, iki ülkenin normalleşme için karşılıklı çaba yürüttüğünü ve Sudan'ın İsrail'e hava sahasını açabileceğini kaydetmişti.

İki ülkenin, Filistin sorunundan dolayı uzun yıllardır diplomatik ilişkisi bulunmuyor.