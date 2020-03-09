Sudan Başbakanı'na suikast girişimi

Sudan Başbakanı Hamduk'un aracına başkent Hartum'da saldırı düzenlendi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a başkent Hartum'da saldırı düzenlendi.

Sky News Arapça muhabirinin aktardığına göre, Hamduk'un bulunduğu araca patlayıcı cihaz yerleştirildi.

Görgü tanıkları, olayın Hartum'un kuzey doğusunda bulunan bir köprüde gerçekleştiğini, saldırıda Hamduk'un aracı dahil olmak üzere iki aracın hedefin alındığını ve olayda bir kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

Saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi. Hamduk'un saldırının ardından güvenli bir yere götürüldüğü belirtildi.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.