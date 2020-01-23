Stoltenberg’den Türkiye açıklaması: Henüz anlaşmaya varamadık

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 satın alması konusunda ittifak içinde henüz bir anlaşma sağlanamadığını ancak bu konuyu çözmek için ‘ne gerekiyorsa yapacaklarını’ söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerle ilgili NATO’da henüz bir görüş birliğine varılamadığını söyledi.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda "NATO'nun Geleceği" başlıklı oturumda konuşan Stoltenberg, Türkiye’nin F-35 uçakları ile S-400 sistemlerine sahip olmasına yönelik endişelerin NATO’da sorunlara yol açtığını söyledi.

Aynı oturumda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözkonusu endişelere yönelik bir çalışma grubu kurulması önerisini tekrarladı. Çavuşoğlu “Bırakalım bu konuyu uzmanlar değerlendirsin” dedi.

Stoltenberg bu öneriye ilişkin Erdoğan, Trump ve Çavuşoğlu ile görüşmeler yürüttüğünü belirtti ancak ittifak içinde bu konuda henüz bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

“Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız” diyen Stoltenberg, “Bu meseleyi çözmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü bu, ittifak içinde sorunlara yol açan konulardan biri. Bunu inkar edemeyiz” dedi.

