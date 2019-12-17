'SSCB'nin yıkılmasıyla nüfusun yüzde 50'si kaybetti'

Rus gazeteci Pavel Pryanikov, SSCB'nin yıkılmasından bu yana nüfusun yarısının yaşam koşullarının kötüleştiğini ve en zengin binde 1'lik kesimin bundan çıkar sağladığını ortaya koyan verileri paylaştı.

Rus gazeteci Pavel Pryanikov, blog sitesinden yayımladığı yazısında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile bugünkü Rusya'yı karşılaştıran veriler paylaştı.

Verilere göre, Rusya nüfusunun yüzde 50'lik kesiminin o dönemden bu yana yaşam koşulları kötüleşirken, en zengin yüzde 0,1'lik kesim bu durumdan menfaat sağladı.

Pryanikov'un yazısının bir bölümü şöyle:

"Küreselleşmeden kim menfaat sağladı? Bu konuda dünya şampiyonu, Rusya'nın yüzde 0,1'lik zengin kesimi (Bu, 40 milyon Rus aileden yaklaşık 40 bin aile veya 150 bin kişiye tekabül ediyor). 4 bin aileden oluşan küçük bir grup açısından ise Rusya, bu konuda küreselleşmeden en çok fayda sağladığına inanılan Çin'i dahi solladı (En zengin 4 bin ailenin varlığı sosyalizmin çözülüşünden bu yana yüzde 8 bin arttı).

Rusya, küreselleşme ve SSCB'nin yıkılması nedeniyle, nüfusun en yoksul yüzde 50'lik kesiminin kayıp yaşadığı yegane ülke (Son 35 yılda bu kesimin varlığı ortalama yüzde 26 oranında azaldı). Bu, en zengin yüzde 0,1'lik kesimin SSCB'ye dönmek istememesinin nedenlerinden biri (Liberal çevrelerde modern Rusya'nın Sovyetler Birliği'ne git gide benzediğine ilişkin yaygın bir görüş var).

Bunların hepsi basit istatistik ve kişisel gözlemlerden oluşuyor. Mevcut ruble, Sovyetler Birliği dönemine göre, 1'e 150-170 civarında değere sahip. Geç SSCB döneminde ortalama maaş 170-180 rubleydi ki bu, günümüzde 30 bin rubleye tekabül ediyor. Bugün Rusların yarısı 30 bin rubleden az gelire sahip (Kişisel gelir vergisinden kestiğimizde ortalama maaş 25-26 bin ruble. Maaş verilerini vergileri dahil etmeden yayımlamayı severiz).

O dönemden bugüne yaşanan olumsuzluklar, toplumsal programların (örneğin, ücretsiz eğitim) bitmesi, Rusya'nın içlerinde altyapının çökmesi, suçların ve hastalıkların artması (cinsellik yoluyla bulaşan hastalıklar, HIV, verem vs.), uyuşturucu bağımlılığı, Rusya'nın içlerinde ulaşım ağının bozulması... Rusların yaklaşık yüzde 70'i Sovyet konutlarında yaşamaya devam ediyor, ancak son 30 yılda bu konutlar kalitesini bir hayli yitirdi. 25 milyon yetişkin Rus artık kronik borçlarından dolayı yurtdışı seyahati yapamıyor ki, bunların üçte biri çalışıyor. Böylesine kronik borçlar SSCB'de akla bile gelmezdi. Yani, her şey dönüştü."