SSCB'nin efsane kalecisi Yuri Pşeniçnikov yaşamını yitirdi

CSKA Moskova kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği milli takımının efsane kalecilerinden Yuri Pşeniçnikov'un yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kulüp, 79 yaşında yaşamını yitiren sporcunun ailesine ve sevenlerine taziye mesajı iletti.
Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе #ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича pic.twitter.com/xjn40LTg3E
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 20, 2019
Pşeniçnikov, CSKA'da 1968 ve 1971 yılları arasında kalecilik yapmış ve 1968 yılında "Yılın Kalecisi" ödülünü kazanmıştı.
Kaleci Pşeniçnikov, Sovyetler Birliği milli takımıyla da 1966 ve 1970 yolları arasında 19 müsabakaya katılmıştı.
1978 yılında teknik direktörlüğe başlayan Pşeniçnikov, son olarak Dynamo kulübünü yönetmişti.