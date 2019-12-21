SSCB'nin efsane kalecisi Yuri Pşeniçnikov yaşamını yitirdi

Sovyetler Birliği milli takımı ve CSKA Moskova kulübünün efsane kalecisi Yuri Pşeniçnikov, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
soL - Dış Haberler
Cumartesi, 21 Aralık 2019 11:41

CSKA Moskova kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği milli takımının efsane kalecilerinden Yuri Pşeniçnikov'un yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kulüp, 79 yaşında yaşamını yitiren sporcunun ailesine ve sevenlerine taziye mesajı iletti.

Pşeniçnikov, CSKA'da 1968 ve 1971 yılları arasında kalecilik yapmış ve 1968 yılında "Yılın Kalecisi" ödülünü kazanmıştı.

Kaleci Pşeniçnikov, Sovyetler Birliği milli takımıyla da 1966 ve 1970 yolları arasında 19 müsabakaya katılmıştı.

1978 yılında teknik direktörlüğe başlayan Pşeniçnikov, son olarak Dynamo kulübünü yönetmişti.
 