'Soykırım tasarısı' yerine yanlışlıkla kürtaj yasağını kınadılar

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi’nin “Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan” tasarıyı kabul etmesinin ardından Türk Dışişleri Bakanlığı yayımladığı kınamada yanlışlıkla HR 296 kodlu yasa tasarısını kınadı. HR 296 kodlu yasa tasarısıysa ABD’de kürtajı sınırlandırmayı planlayan bir tasarı.

AKP hükümetinin gerçekte kınamak istediği yasanınsa H.Res 296 kodlu “ABD’nin Ermeni Soykırımı hakkındaki kayıtlarını teyit etmek” başlıklı yasa olduğu tahmin ediliyor.

Yapılan hata daha sonrasında Bakanlığın internet sitesinde düzeltildi.

Press Release by @MFATurkey Regarding the Resolution Entitled “Affirming the United States Record on the Armenian Genocide” Passed by the U.S. House of Representatives pic.twitter.com/1n13hcrxrF

— TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) October 29, 2019