Sovyetler Birliği Mareşali Dmitriy Yazov hayatını kaybetti

Sovyetler Birliği komutanlarından Mareşal Dmitriy Yazov’un dün Moskova’da hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği komutanlarından Mareşal Dmitriy Yazov’un Moskova’da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Sovyetler Birliği Mareşali Dmitriy Timofeyeviç Yazov, ağır ve uzun süreli hastalığın ardından 25 Şubat’ta, 95 yaşında aramızdan ayrıldı" denildi.

Sputnik'in haberine göre, Yazov, Sovyetler Birliği Mareşali unvanı ile onurlandırılan son komutanlardan biriydi. Büyük Anayurt Savaşı’nda üstün başarılarından dolayı Kızıl Yıldız Nişanı ile ödüllendirilmişti.

YAZOV KİMDİR?

Dmitriy Timofeyeviç Yazov, 8 Kasım 1924’te Rusya’nın Omsk bölgesinde, Yazovo köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1942’de askeri bir okulda eğitimini tamamladıktan sonra orduya katıldı. 1942-1945 döneminde (İkinci Dünya Savaşı) Volhov ve Leningrad cephelerinde müfreze komutanı olarak görev yaptı.

Savaştan sonra askeri karyerine devam eden Yazov, bölük komutanlığından ordu komutanlığına kadar uzun bir yol kat etti. 1970’lerde Savuna Bakanlığı’nın personel idaresinin başına geçen Yazov, ardından Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi Kolordu Komutan Yardımcısı oldu.

Yazov 1980-1984 döneminde Orta Asya Kolordu Komutanı, 1984-1987’de ise Uzakdoğu Askeri Bölge Komutanı olarak görev yaptı.

1987’nin ilk 5 ayında SSCB Savunma Bakanı Yardımcısı, mayıstan itibarense SSCB Savunma Bakanı oldu.

1987-1991 döneminde SSCB Savunma Bakanı olarak görevine devam eden Yazov’un yönetiminde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin savaş yeteneklerinin arttırılması, ayrıca Sovyet askeri birliklerinin Afganistan’dan organize bir şekilde çekilmesi ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı.

Yazov’un cenazesi yarından sonra Moskova bölgesindeki Mıtişi Askeri Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.