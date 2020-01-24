Soros yeni bir 'ağ' kuracağını açıkladı

ABD'li milyarder ve spekülatör George Soros, Davos'ta yaptığı konuşmada yeni bir üniversite ağı projesi kuracağını ve buna bir milyar dolar bağışlayacağını açıkladı.

İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan ABD'li milyarder ve spekülatör George Soros, "Açık Toplum Üniversite Ağı" (OSUN) planını hayatının en önemli ve en kalıcı projesi olarak nitelendirerek projeyi "eğitim ve araştırma adına uluslararası bir platform" olarak tarif etti.

Soros, "Ben hala hayattayken projenin de hayata geçirildiğini görmek istiyorum." dedi.

'TRUMP YENİDEN SEÇİLEBİLİR'

ABD Başkanı Donald Trump'ı 'hilekar, dolandırıcı, narsist ve iklim inkarcısı' olarak tanımlayan Soros, mevcut ekonomik verilerin Trump'ın yeniden seçilmesine olanak sağlayabileceğini kaydetti.

"Trump, halihazırda canlı olan ekonomiyi aşırı derecede ısıttı." ifadesini kullanan finansçı, "Aşırı ısınmış bir ekonomi kaynama noktasında çok uzun süre tutulamaz." sözleriyle uyarıda da bulundu. Bu arada Soros, yatırımcı olarak büyük piyasa değişimlerini doğru tahmin etmesiyle tanınıyor.

Ancak bununla birlikte ABD'de seçimlere daha on ay zaman bulunduğunu hatırlatan Soros, "Bunlar seçime kısa süre kala yaşansa muhtemelen seçimi garantileyecekti ama onun sorunu daha 10 ay kalmış olması. On ay.. Devrimci bir gözle bakıldığında bir ömür kadar uzun." şeklinde konuştu.

'ÇİN EKONOMİSİ ESNEKLİĞİNİ KAYBETTİ'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tüm gücü kendi etrafında topladığına işaret eden Soros, Komünist Parti geleneğinin kırıldığını ve Çin ekonomisinin de daha önceki esnekliğini kaybettiğini söyledi.

Şi Cinping'in göreve başlayıp yeterince güç kazanır kazanmaz 'diktatör' haline geldiğini, başarılarının 'teyitten çok uzak olduğunu' ve tek çocuk politikasından kaynaklı durumun demografik olarak bu ülkenin aleyhine işlediğini iddia etti.