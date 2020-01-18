Avustralya’da yüzyılda bir görülen şiddetli yağmur ve sel yaşanıyor. Aylardır söndürülemeyen yangınlarla mücadele eden Avusturalya'nın doğu kıyılarındaki Queensland eyaletinde selden hayat olumsuz yönde etkilendi.

Aylardır söndürülemeyen yangınlarla mücadele eden Avustralya'da bir yandan da sel ve yağmur yaşamı olumsuz etkiliyor. Queensland eyaletindeki yağışların yüz yılda bir görüldüğü belirtiliyor.

News.com.au. haber portalında yer alan habere göre şiddetli yağmur ve sel Avustralya’nın doğu kıyılarındaki Queensland eyaletinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bu tür şiddetli yağmurların yüz yılda bir görüldüğünü belirten portal, kötü hava koşulları nedeniyle birçok yolun ulaşıma kapandığı, eyaletin güneydoğusundaki kentlerde bulunan parkların kapalı olduğu ve insanların sular altında kalan yollarda botlarla hareket etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Queensland meteoroloji servisi, yağmurun durduğunu ancak şiddetli yağış riskinin devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, orman yangınlarının devam ettiği komşu eyaletler Yeni Güney Galler ve Victoria’da birçok bölgenin elektriksiz kaldığı ve binlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Avustralya genelinde yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 10 milyon hektara yakın alan zarar gördü, 2 bini aşkın ev kül oldu, yarım milyar civarında hayvan da öldü.

Bazı bölgelerinde 'felaket durumu' ilan edilen ülkede eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetti.