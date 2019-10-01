Son 50 yılın en büyük kütlesi ana karadan koptu

Antarktika’da çapı 1600 kilometrekareyi bulan ve ağırlığı 315 milyar ton olan dev bir buz kütlesi, ana karadan koptu. Kopuş görüntüleri Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi

Antarktika’da çapı 1600 kilometrekareyi bulan ve ağırlığı 315 milyar ton olan dev bir buz kütlesi, ana karadan koptu.

Uzmanlar bunun son 50 yılda yaşanan en büyük kopuş olduğunu belirtti.

‘D28’ adı verilen, 1600 kilometrekare çapında ve 315 milyar ton ağırlığında dev bir buz kütlesi, ana karadan koptu. Kopuş görüntüleri Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi.