Somali'de bomba yüklü araç saldırısı: En az 90 kişi öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Maliye Bakanlığı’na bağlı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Somali parlamentosu üyesi Abdirizak Mohamed, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 90’ı geçtiği yönünde bilgilendirildiğini belirtti.

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79

— Abdirizak Mohamed MP (@AbdirizakOm) December 28, 2019