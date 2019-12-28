Somali'de bomba yüklü araç saldırısı: En az 90 kişi öldü

Somali'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişi yaşamını yitirdi.
Cumartesi, 28 Aralık 2019 11:45

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Maliye Bakanlığı’na bağlı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Somali parlamentosu üyesi Abdirizak Mohamed, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 90’ı geçtiği yönünde bilgilendirildiğini belirtti.

2 TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda ölenler arasında 2 Türk mühendisin bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" açıklamasında bulundu.