'Solcu' akademisyenlerin İngiliz ordusuna eğitim verdiği ortaya çıktı

İngiltere'de 'Marksist' olarak tanınan bazı akademisyenlerin Afganistan, Kenya ve Bosna Hersek gibi ülkelerde görev yapan İngiliz ordusu mensuplarına eğitim verdiği ortaya çıktı.

İngiltere'de "Marksist" olarak tanınan bazı akademisyenlerin Afganistan, Kenya ve Bosna Hersek gibi ülkelerde bulunan İngiliz ordusu mensuplarına eğitim verdiği ortaya çıktı.

The Grayzone'dan Ben Norton'un makalesine göre, üniversitelerde görev alan "siyasi aktivistlerin" İngiltere Savunma Bakanlığı mensubu askerlere "karşı ayaklanma" eğitimleri verdiğini gösteren İngiliz hükümetine ait belgeler ortaya çıktı.

Söz konusu akademisyenlerden çoğunun Londra'da bulunan School of Oriental and African Studies'te (SOAS) görev yaptığı, bunlardan birinin Noam Chomsky ile birlikte bir kitap hazırlamış olan ve Jacobin dergisine editöryal katkı sunan Profesör Gilbert Achcar olduğu belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce, SOAS'ın Savunma Bakanlığı'na yüzbinlerce sterlin karşılığında "kültürel tavsiyeler" verdiği iddia edilmişti.

Eğitim veren bir diğer akademisyenin "Yemen uzmanı" olan ve Achcar gibi Jacobin dergisinde çalışma yapmış olmasının yanı sıra BBC Arapça ve BBC Türkçe'de yöneticilik yapmış olan Helen Lackner olduğu belirtildi.

BAKANLIK 2017'DEN BU YANA 50 BİN STERLİN ÖDEDİ

Belgeler, Savunma Bakanlığı'nın SOAS'ta yapılan eğitimler için Mayıs 2017'den bu yana 50 bin sterlin ödediğini ortaya koydu.

Eğitimlerin, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika", "Rusya ve Doğu Avrupa" ve "Sahraaltı Afrika" şeklinde üç başlık altında verildiği belirtildi.

NATO'NUN TÜM MÜDAHALELERİNİ DESTEKLEYEN MARKSİSTLER

Eğitimcilerden biri olan Achcar, Libya ve Suriye'de "rejim değişikliği"ni desteklemesi ve NATO müdahalelerine arka çıkması ile biliniyor.

Kendisini "savaş karşıtı" olarak tanımlayan Achcar, emperyalist müdahale destekçisi olduğunu reddederek, çalışmalarında "anti-sömürgeci" yaklaşım geliştirdiğini savunuyor.