SOHR: Türk birlikler Haseke'deki gözlem noktasını boşaltıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, TSK birliklerinin Suriye'nin kuzey doğusundaki Haseke'de bulunan gözlem noktasını boşalttığını bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, TSK'nin Haseke'de bulunan gözlem noktasını boşalttığını bildirdi.

Türk birliklerin herhangi bir gerekçe göstermeden gözlem noktasından ayrıldığı kaydedildi.

ABD BÖLGEDEKİ PETROL KUYULARINA ASKERİ TAKVİYE YAPMIŞTI

Haseke, Suriye'ye dönük harekatın başlamasından bu yana Türkiye ile ABD arasında tartışmalara neden olan bölgelerden biri konumunda.

Geçtiğimiz ay yeni bir ABD konvoyu, Haseke ve Deyrezzor kırsalında bulunan petrol sahalarındaki ABD işgal noktalarını güçlendirmek için Suriye topraklarına girmişti.

ABD'nin Ortadoğu’daki güçlerinin komutanı General Frank McKenzie, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Abdi Kobani'yle görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin IŞİD karşıtı görevler sürdürmeye devam edeceğini, bölgedeki petrol alanlarının korunmasında SDG’ye yardımcı olacağını söylediğini kaydetmişti.