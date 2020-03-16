Sırbistan’dan AB’ye tepki: Dayanışma diye bir şey yokmuş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB’nin üye olmayan ülkelere tıbbi malzeme ihracatını sınırlandırma kararına tepki gösterdi. Vucic ‘Bu zor süreçte bize tek yardımcı olabilecek Çin Halk Cumhuriyeti’ dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği’nin (AB) üye olmayan ülkelere tıbbi malzeme ihracatını sınırlandırma kararına tepki gösterdi.

Yeni koronavirüsle mücadele için olağanüstü hal ilan eden ve şimdiye dek 48 vakanın saptandığı Sırbistan’da cumhurbaşkanı Vucic basın toplantısı düzenledi ve Çin'den tıbbi malzeme ve yardım talep ettiklerini anlattı.

Vucic “Şimdi anlıyoruz ki büyük uluslararası dayanışma aslında yokmuş. Avrupa dayanışması diye bir şey yokmuş, o yalnızca kağıt üstünde bir masalmış. Bu zor süreçte bize tek yardımcı olabilecek Çin Halk Cumhuriyeti” dedi.

'BİZE ÇİN'DEN İTHALAT YAPMAYIN DİYENLER ŞİMDİ TIBBİ MALZEME SATMIYOR'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e bir mektup göndererek yardım talep ettiğini anlatan Vucic, AB’nin üye olmayan ülkelere tıbbi malzeme ihracatını sınırlandırma kararına tepki gösterdi ve AB’nin ikiyüzlü tavrını şu sözlerle eleştirdi:

“Avrupa’dan tıbbi malzeme alamıyoruz. Çünkü onlar için yeterince yokmuş. Bu kararı alan insanlar bize Çin’den ithalat yapmamamız konusunda ders veren insanlar. Bizden AB’nin ürünlerinin daha kaliteli olduğu varsayımıyla ihalelerin şartlarını fiyatın öncelikli olmadığı biçimde ayarlamamızı istediler. Böylece her şeyi onlardan almak zorunda kaldık. Sırbistan’ın parasına ihtiyaçları olduğunda Avrupa şirketlerinin alması için ihaleler ve ihale şartları yapıldı. Şimdi ortada acı bir durum varken Sırbistan’ın parası kötü oldu. Sanki bedava istemişiz gibi…"

Vucic "Kardeşim ve dostum Şi Cinping’e ve Çin’den gelecek yardıma inanıyorum. Bize yardım edebilecek tek ülke Çin’dir" diye konuştu.