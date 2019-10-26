Sırbistan Cumhurbaşkanı: S-400 almak istiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slav Kalkanı tatbikatlarının yapıldığı Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri havaalanını ziyareti sırasında, ülkesinin Rusya'dan Pantsir-S hava savunma sistemi satın almasına ilişkin açıklama yaptı.
Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi de satın almak istediklerini belirten Vucic, “İnsanlar bazen ne istediğimizi soruyor, şimdi bir S-400 hava savunma sistemine sahip olmayı isterdik. Ancak eğer Ruslar onu bize bırakırsa olur, yoksa S-400 alabilecek durumda değiliz. Bunlar, halkınızın, ülkenizin ve gelecek nesillerin güvenliğini garanti eden sistemler. Eğer bir gün alabilecek duruma gelirsek, bunu yaparız” dedi.