Sırbistan Cumhurbaşkanı: S-400 almak istiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Rus S-400 hava savunma sistemine sahip olmasını istediklerini, ancak şu anda bunu karşılayamayacaklarını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slav Kalkanı tatbikatlarının yapıldığı Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri havaalanını ziyareti sırasında, ülkesinin Rusya'dan Pantsir-S hava savunma sistemi satın almasına ilişkin açıklama yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi de satın almak istediklerini belirten Vucic, “İnsanlar bazen ne istediğimizi soruyor, şimdi bir S-400 hava savunma sistemine sahip olmayı isterdik. Ancak eğer Ruslar onu bize bırakırsa olur, yoksa S-400 alabilecek durumda değiliz. Bunlar, halkınızın, ülkenizin ve gelecek nesillerin güvenliğini garanti eden sistemler. Eğer bir gün alabilecek duruma gelirsek, bunu yaparız” dedi.