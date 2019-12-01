Sınır dışı edilen 30,000'e yakın sığınmacı Almanya’ya tekrar sığınma başvurusunda bulundu

Alman basınında yer alan haberlere göre binlerce sığınmacı Almanya’dan sınır dışı edildikten sonra tekrar iltica başvurusunda bulundu.

Alman gazetesi Die Welt am Sonntag’ın yayımladığı rapora göre, Almanya'dan sınır dışı edilip ülkelerine geri dönen binlerce sığınmacı iltica başvurusunda bulundu.

Aşırı sağcı AfD'ni başkanı Martin Sichert'ın parlamentoda verdiği soru önergesine hükümetin cevap olarak verdiği rakamların baz alındığı rapora göre, 2012'den beri Almanya'dan sınır dışı edildikten sonra en az 1 defa tekrar sığınma başvurusunda bulunan 28,283 sığınmacı var.

Bu insanların çoğu (22,050 kişi) ikinci defa iltica başvurusunda bulundu. 4,916 kişiyse 3. defa ülkeye iltica başvurunda bulundu.

SIĞINMACILARIN BAZILARI TUTUKLANDI

Sınır dışı edilen ve giriş yasaklı olan sığınmacılar, ülkeye yeniden girmelerinin ardından birkaç ay hapis cezasına çarptırıldı. Die Welt am Sonntag tutuklamaların “nadiren gerçekleştiğini” iddia etti.

Almanya her yıl yüz binlerce başvuru alıyor. Almanya Federal İstatistik Bürosu'na göre, 1,78 milyon kişi, 2010 ve 2018 yılları arasında iltica talebinde bulunmak için Almanya'ya girdi.