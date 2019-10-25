Şili'de sokak gösterileri sürerken, bir genç polisin önünde şarkı söyledi: El Pueblo unido, jamás será vencido

Şili'de protesto gösterileri büyürken, bir eylemci polisin baskısına ve gazına aldırmadan 'El Pueblo unido, jamás será vencido' şarkısını söyledi.

Şili'de toplu taşımaya yapılan zamma karşı geçtiğimiz hafta başlayan protesto gösterileri büyüyor.

Sebastian Piñera’nın yeni zam paketini açıklamasının ardından başlayan eylemleri bastırmak amacıyla hükümet OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve eylemlere müdahale için orduyu kullanmaya başlamıştı. İşçilerin Birlik Merkezi (CUT) genel grev ilan etti.

Polislerin önünde müzik aletiyle birlikte bir eylemci "El Pueblo unido, jamás será vencido'' (Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez) şarkısını söylüyor:





Sosyalist devlet başkanı Salvador Allende'yi düşüren 1973 Pinochet Darbesi'ne karşı, Şili direnişinin en sembolik şarkılarından biri olan ''El pueblo unido jamás será vencido'', Şilili besteci Sergio Ortega tarafından yazıldı. Darbe esnasında Avrupa turnesinde olan, 14 yıl ülkesine dönemeyen Inti-Illimani şarkıyı yıllarca söyledi.

EL PUEBLO UNİDO, JAMAS SERA VENCİDO ŞARKI SÖZLERİ:

El pueblo unido, jamás será vencido,

el pueblo unido jamás será vencido...

el pueblo unido jamás será vencido...

el pueblo unido jamás será vencido...

De pie, cantar que vamos a triunfar.

Avanzan ya banderas de unidad.

Y tú vendrás

marchando junto a mí

y así verás

tu canto y tu bandera florecer.

La luz de un rojo amanecer anuncia ya

la vida que vendrá.

De pie, luchar el pueblo va a triunfar.

Será mejor la vida que vendrá

a conquistar nuestra felicidad

y en un clamor mil voces de combate se alzarán,

dirán canción de libertad,

con decisión la patria vencerá.

Y ahora el pueblo que se alza en la lucha

con voz de gigante gritando: ¡adelante!

El pueblo unido, jamás será vencido,

el pueblo unido jamás será vencido...

La patria está forjando la unidad.

De norte a sur se movilizará

desde el salar ardiente y mineral

al bosque austral unidos en la lucha y el trabajo

irán,

la patria cubrirán.

Su paso ya anuncia el porvenir.

De pie, cantar el pueblo va a triunfar.

Millones ya, imponen la verdad,

de acero son ardiente batallón,

sus manos van llevando la justicia y la razón.

Mujer,

con fuego y con valor,

ya estás aquí junto al trabajador.

Y ahora el pueblo que se alza en la lucha

con voz de gigante gritando: ¡adelante!

El pueblo unido, jamás será vencido,

el pueblo unido jamás será vencido...

ÖRGÜRGLÜ BİR HALKI HİÇBİR KUVVET YENEMEZ!

Şarkı yıllarca bir sürü dile çevrildi, uyarlandı. Mehmet Celal şarkıya Türkçe sözler yazdı. TKP korosu seslendirmiştir:

yürüyelim güzel geleceğe

önümüzde şanlı bayrağımız

yeni açan al bir çiçek gibi

karanlığın ortasından fışkırarak

kızıl şafak tutuşturur göğü

haber verir gelen günü bize

dinleyin yükselen halkımızın sesini

sarsarak gökleri haykırıyor ileri

örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez

örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez

tek bir yürek tek bir yumruk gibi

gelen daha güzel günler için

yeri sarsan adımlarımızla

tek sesle haykıran binlerce ağızdan

haykırırız zafer şarkımızı

sonsuz inancımızla zafere

dinleyin yükselen halkımızın sesini

sarsarak gökleri haykırıyor ileri

örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez

örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez