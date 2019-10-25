Şili'de sokak gösterileri sürerken, bir genç polisin önünde şarkı söyledi: El Pueblo unido, jamás será vencido

Şili'de toplu taşımaya yapılan zamma karşı geçtiğimiz hafta başlayan protesto gösterileri büyüyor.
Sebastian Piñera’nın yeni zam paketini açıklamasının ardından başlayan eylemleri bastırmak amacıyla hükümet OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve eylemlere müdahale için orduyu kullanmaya başlamıştı. İşçilerin Birlik Merkezi (CUT) genel grev ilan etti.
Polislerin önünde müzik aletiyle birlikte bir eylemci "El Pueblo unido, jamás será vencido'' (Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez) şarkısını söylüyor:
Sosyalist devlet başkanı Salvador Allende'yi düşüren 1973 Pinochet Darbesi'ne karşı, Şili direnişinin en sembolik şarkılarından biri olan ''El pueblo unido jamás será vencido'', Şilili besteci Sergio Ortega tarafından yazıldı. Darbe esnasında Avrupa turnesinde olan, 14 yıl ülkesine dönemeyen Inti-Illimani şarkıyı yıllarca söyledi.
EL PUEBLO UNİDO, JAMAS SERA VENCİDO ŞARKI SÖZLERİ:
El pueblo unido, jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido...
el pueblo unido jamás será vencido...
el pueblo unido jamás será vencido...
De pie, cantar que vamos a triunfar.
Avanzan ya banderas de unidad.
Y tú vendrás
marchando junto a mí
y así verás
tu canto y tu bandera florecer.
La luz de un rojo amanecer anuncia ya
la vida que vendrá.
De pie, luchar el pueblo va a triunfar.
Será mejor la vida que vendrá
a conquistar nuestra felicidad
y en un clamor mil voces de combate se alzarán,
dirán canción de libertad,
con decisión la patria vencerá.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha
con voz de gigante gritando: ¡adelante!
El pueblo unido, jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido...
La patria está forjando la unidad.
De norte a sur se movilizará
desde el salar ardiente y mineral
al bosque austral unidos en la lucha y el trabajo
irán,
la patria cubrirán.
Su paso ya anuncia el porvenir.
De pie, cantar el pueblo va a triunfar.
Millones ya, imponen la verdad,
de acero son ardiente batallón,
sus manos van llevando la justicia y la razón.
Mujer,
con fuego y con valor,
ya estás aquí junto al trabajador.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha
con voz de gigante gritando: ¡adelante!
El pueblo unido, jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido...
ÖRGÜRGLÜ BİR HALKI HİÇBİR KUVVET YENEMEZ!
Şarkı yıllarca bir sürü dile çevrildi, uyarlandı. Mehmet Celal şarkıya Türkçe sözler yazdı. TKP korosu seslendirmiştir:
yürüyelim güzel geleceğe
önümüzde şanlı bayrağımız
yeni açan al bir çiçek gibi
karanlığın ortasından fışkırarak
kızıl şafak tutuşturur göğü
haber verir gelen günü bize
dinleyin yükselen halkımızın sesini
sarsarak gökleri haykırıyor ileri
örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez
örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez
tek bir yürek tek bir yumruk gibi
gelen daha güzel günler için
yeri sarsan adımlarımızla
tek sesle haykıran binlerce ağızdan
haykırırız zafer şarkımızı
sonsuz inancımızla zafere
dinleyin yükselen halkımızın sesini
sarsarak gökleri haykırıyor ileri
örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez
örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez