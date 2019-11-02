Şili'de şirketlere vergi kesintisi planı askıya alındı

Şili'de devam eden protestoların ardından hükümet, şirketlere yönelik vergi kesintisi planınından vazgeçti.

Şili'de Hazine Bakanı Ignacio Briones, şirketlerden alınan vergilerin kısılmasına yönelik plandan vazgeçtiklerini açıkladı.

Söz konusu plandan vazgeçmenin yeterli olmadığını belirten muhalefet liderleri, Augusto Pinochet döneminde oluşturulan ve doğal kaynakların özelleştirmesine imkan tanıyan anayasanın değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

EYLEMLER SÜRÜYOR

Şili başkenti Santiago'da onbinlerce kişi dün de protesto için sokaklardaydı.

Polisle eylemciler arasında çatışma çıkarken, polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, eylemler sürerken kabinenin istifasını istemiş, ardından 8 bakan görevden alınmıştı.

İki haftadır devam eden gösterilerde şu ana kadar 23 eylemci yaşamını yitirdi.