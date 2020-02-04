Şili’de polis şiddeti sürüyor, bir haftada en az 4 kişi öldürüldü

Şili’de ABD yanlısı Sebastian Piñera diktatörlüğüne ve neoliberal politikalara karşı eylemler devam ederken son bir haftada en az 4 kişi daha güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Hükümetin neoliberal politikalarına karşı eylemlerin 14 Ekim 2019’dan beri sürdüğü Şili’de polis tarafından öldürülenlerin sayısı 31’e yükseldi. Askerileştirilmiş polis güçlerinin (Carabineros) ağır saldırıları sonucu sadece geçen hafta 5 kişi daha yaşamını yitirdi. Şili 18 Ekim’den itibaren OHAL altında.

Ölenlerden bir kişi bir süpermarkette çıkan yangında yaşamını yitirirken, iki kişiyse polis ve Piñera’nın destekçileri tarafından ezilerek öldürüldü.

Bir kişi bir AVM’nin güvenlik görevlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Öldürülen son kişiyse başına darbe isabet etmesi sonucunda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Ariel Moreno oldu.



Şili’nin Carabineros’u eylemcilere müdahalede zırhlı araçları kişileri ezme kastıyla kalabalığın üzerine sürmek, gaz kapsüllerini insanların kafalarına nişan almak gibi eylemlere imza attı.

Geçen hafta cuma günü, Şili Ulusal Savcılığı sıkıyönetimin 18 Ekim 2019'da başlamasından bu yana insan hakları ihlallerine uğramış 5 bin 558 kişinin iddialarını araştırdığını doğruladı.

Bu kişiler arasında 4 bin 170 Şilili, askerileştirilmiş polise karşı doğrudan suçlamalarda bulunmuş durumda.

Şimdiye kadar, Şili Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü (INDH) kolluk kuvvetleri tarafından tecavüze uğradığını beyan eden 67 kişiye ait resmi şikayet kaydedildiğini açıkladı. INDH’ye göre kamusal alanlarda yaklaşık 3 bin 798 insan hakları ihlali, polis karakollarında veya askeri bölgelerde 582 vaka ve evlerde 72 istismar vakası meydana geldi.

