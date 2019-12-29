Şili’de Piñera referandum çağrısını imzaladı

Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera, 26 Nisan 2020’de yapılması planlanan, Şili halkının anayasaya dair kararını belirleyeceği referandumu onayladı.

Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera Şili halkının anayasaya dair kararını belirleyeceği referandumu onayladı. Piñera, Santiago’da bulunan La Moneda Sarayı’nda bir etkinlik çıkışında şunları söyledi: “Referanduma kadar önümüzde bulunan 121 gün bizim için oldukça olağanüstü koşullarda geçecek.”

Yapılması planlanan bu referandum, geçtiğimiz Ekim ayından beri protesto edilen; Eski Diktatör Augusto Pinoche’nin himayesinde hazırlanmış anayasayı geçersiz kılacak. Referandum Şili’de yeni bir anayasanın yazılıp yazılmayacağını oylarken, yeni anayasanın kabul edilmesi durumunda hazırlayacak olan kurulun karakteri için iki farklı seçenek sunuyor:

Bir kurul tamamıyla vatandaşlardan oluşurken diğeri, yarı yarıya mevcut yasa yapıcılar ve seçilmiş üyelerden oluşacak.

Şili halkının yeni anayasanın hazırlanmasını onaylaması durumunda en yüksek oyu alan mekanizma bir sonraki sürece hazırlanacak.

Seçilen kurulun üyeleri Ekim 2020’de yapılacak olan yerel seçimlerle eş zamanlı olarak belirlenecek. Üyelerin yeni anayasayı hazırlamak üzere dokuz ayları olacak ve hazırlanan yasa tekrardan halk tarafından onaylanacak.

Piñera suçluyu “Anayasal Mutabakat” olarak tanımladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Bugün yaşadığımız problemlerin asıl kaynağı, anayasamızın halkın talepleri göz ardı edilerek hazırlanmasıdır.”

Komünist Parti, bütün halk katmanlarının katılımının önemini vurguladı. Komünist Parti (PC) başkanı Guillermo Teiller 22 Aralık’ta yaptığı konuşmasında şunları belirtmişti:

“Karşımızdaki anayasal sürecin çözümünde şu ana kadar tarihsel olarak dışlanmış sosyal grupların da katılımı esas olmalıdır. Nisan referandumunu kabul etmemizin en temel koşulu, yeni parlamentonun cinsiyet eşitliği temellerinde; yerel halkın ve bağımsız insanların temsilci olacağı bir kurum haline gelmesidir. Bu temel düzenlemeler yapılmadığı sürece her türlü değişikliğin kaderi aynı olacaktır.”