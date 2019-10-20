Şili’de OHAL sürüyor, sokaklarda askeri devriyeler dolaşmaya başladı

Şili’de eylemlerin büyümesine karşılık Cumhurbaşkanı Sebastian Piñeira eylemleri bastırmak için ordu kuvvetlerini kullanmaya başladı. Şili Komünist Partisi’nden bir milletvekiliyse OHAL’in ilan edilmesinin hükümetin halka cevap verememesi olarak yorumladı. Hükümet yaptığı son açıklamadaysa metro ücretlerine yönelik zammı şimdilik askıya aldıklarını duyurdu.

Şili’de Sebastian Piñera hükümetinin son zamlarının ardından vatandaşların protestolarının büyümesi üzerine Piñera Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan etmişti. Cumartesi gününden itibaren Santiago sokaklarında silahlı askerler devriye gezmeye başladı.

Sebastian Piñera, bugün yaptığı açıklamada eylemlerin ilk başlama gerekçesi olan metro ücretlerine yönelik zammı şimdilik askıya aldıklarını duyurdu.

General Javier Iturriaga del Campo, birliklerinin kentin en sıkıntılı bölgelerindeki gözetim operasyonlarına yoğunlaşacağını söyledi.

Şu an OHAL ilan edilmiş olmasına rağmen resmi bir sokağa çıkma yasağı bu sabaha kadar mevcut değildi. General del Campo, “İnsanlara önerim, aileleriyle birlikte evlerine dönmeleridir. Durumu biz devralıyoruz” dedi.

Santigo, Chacabuco, Puente Alto ve San Bernardo illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği haberi, zamların askıya alınması ilanından sadece yarım saat sonra geldi.

36 YIL ÖNCE PİNOCHET OHAL İLAN ETMİŞTİ

OHAL’le beraber hükümet eylemleri bastırmak için orduyu kullanmaya başlamış bulunuyor. Şili’de en son 2010’da gerçekleşen depremin ardından OHAL ilan edilmişti. Bundan önceki OHAL’se yaklaşık 30 yıl önce Augusto Pinochet liderliğindeki askeri diktatörlük tarafından ilan edilmişti.

Eylemleri bastırmak için bir önlem olarak gerekçelendirilmiş olan olağanüstü hal, Santiago ilinde, Chacabuco ilinde ve Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde yürürlülükte.

KOMÜNİST PARTİ MİLLETVEKİLİ: OHAL BAŞARISIZLIĞI GÖSTERİYOR, HÜKÜMET HALKIN TALEPLERİNE CEVAP VEREMİYOR

Şili Komünist Partisi’nden milletvekili Boris Barrera, OHAL’in şiddetli bir başarısızlık olduğunu, çünkü Piñeira yönetiminin halkın taleplerine hiçbir siyasi cevap vermediğini söyledi. Komünist milletvekili, hükümetin diktatörlük döneminde kullanılan araçlara başvurduğunu söyledi.

OHAL’in ilan edilmesinden hemen önce Santigo’da bulunan elektrik dağıtım şirketi Enel'in merkez binası alev almıştı.

Şili'de ulaşım zammı protestosu kısa sürede büyüdü: Hükümet OHAL ilan etti Kentin merkezinde bulunan Banco Chile binası ve ENEL enerji şirketi binası ateşe verildi.https://t.co/UGoJaRTRbw pic.twitter.com/518humC4PD — soL Haber (@solhaberportali) October 19, 2019

Kent merkezindeki ‘Plaza Italia’ adlı meydan metal barikatlarla kapatılmış durumda. Ordu ve polis hala meydana giriş yapabilmiş değil.

METRO SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Eylemlerin başlangıcında metro zammını protesto eden Şili’ler turnikelerden atlamaya başlamıştı. Yeni zamlarla birlikte metro biletinin fiyatı 30 peso artarak 830 pesoyu (1.20 ABD doları) bulmuş durumda.

Başkent Santiago’da tüm Metro hizmetlerini en az pazartesi gününe kadar askıya alındı.

Şili Ulaştırma Bakanı Gloria Hutt, Metro sisteminde meydana gelen "ciddi bozulmanın" "güvenli ve normal" bir şekilde çalışmasını önlediğini, bu nedenle operasyonların askıya alınmasının gerekli olduğunu söyledi.

Cuma günü Valapasiro Sendikası genel grev ilan etmişti. Protestoculara yönelik polis baskısı ile ilgili sendika, "Hükümet, toplu taşıma araçlarından kâr elde edenleri finanse etmeye devam etmenin sinirleriyle, ülkemizin tarihinde karanlık zamanlarla yarışacak bir polis baskısına başvuruyor" dedi.

Metro Santiago, özel bir şirket. Şili, Latin Amerika’daki en pahalı toplu taşıma fiyatlarına sahip.

‘BU ADALETSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜ EKONOMİK MODELİN DÖNÜŞÜMÜ’

Sendika’nın açıklamasında “Santiago Şili'nin tamamı değil ve bugün bölgeler elektrik, yakıt zamlarıyla, kıtlık ve su kalitesindeki düşüşle baş etmek zorunda. Sınıfın şunu anlamasını istiyoruz, hepimiz Şili’yiz ve bu adaletsizliklerin çözümünün tam olarak ekonomik modelin dönüşümü "dedi.

HÜKÜMET BASKILARI ARTTIRMA TARAFTARI

İçişleri Bakanı Andrés Chadwick, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera’yla birkaç saat süren görüşmesinin ardından, “Devlet Güvenlik Kanunu”nı uygulamaya koyacaklarını duyurdu. Bahsi geçen yasaya göre eylemciler “vandalizm” suçundan en az 10 yılla yargılanabilecek.

Chadwick, "Metroya ve faaliyetine zarar vermekten suçlu bulunanlar için Devlet Güvenlik Kanunu'na başvurduk. Çok ağır cezalar getiren Devlet Güvenlik Kanunu'nu uygulayacağız" dedi.

Bakan, eylemler konusunda "örgütlü gruplar tarafından yürütülen vandalizm eylemleri" yorumunda bulundu.