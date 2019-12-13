Şili’de Cumhurbaşkanı’nı azletme oylaması meclisten geçmedi

Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera’nın işlediği insanlık suçlarından dolayı görevden alınmasını talep eden oylama sağ partilerin işbirliği sonucunda Meclis'ten geçmedi.

Şili'de halkın krize karşı başlattığı eylemleri bastırma girişimi sırasında işlediği insan hakları ihlallerinden dolayı Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera hakkında görevden alınması talebiyle mecliste oylama yapıldı.

Meclisteki sağ partilerin Piñera’nın lehinde oy kullanması üzerine Cumhurbaşkanı’nın görevden azledilmesini talep eden oylama olumsuz yönde sonuçlandı.

Oylama sırasında Komünist Parti ve diğer sol partilerden milletvekilleri insanlık suçlarına dikkat çeken pankartlar taşırken Piñera'ya destek çıkan aşırı sağ ve 'merkez' partilerden milletvekilleri "Demokrasimizi düşünün" yazan pankartlar taşıdılar.

Şili’de yaklaşık iki ay süren eylemler sırasında Cumhurbaşkanı Piñera, sokaklara dökülen halkı kastederek Şili’nin “çok güçlü bir düşmanla savaş halinde” olduğunu söylemişti. Ülkede ilan edilen OHAL boyunca 26 kişi Cumhurbaşkanı Piñera'nın emriyle hareket eden polis ve askerler tarafından öldürülürken kullanılan biber gazı kapsülleri ve plastik mermilerle 200 kişinin gözü çıkarılmıştı. Binlerce kişi gözaltına alınırken güvenlik kuvvetleri tarafından uygulanan istismar, işkence ve tecavüz vakaları insan hakları gözlemcileri ve hukukçular tarafından belgelenmişti.